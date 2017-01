Johan Reukers lid van verdienste Sportclub Brummen

BRUMMEN – Johan Reukers is lid van verdienste geworden van Sportclub Brummen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub werd het ereteken opgespeld door voorzitter Bert Garssen. Reukers heeft zich over een lange periode in meerdere functies verdienstelijk gemaakt voor de jeugdafdeling van de vereniging.

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd de traditionele Nieuwjaarswedstrijd gespeeld tussen een team van All Stars en een veteranenelftal. De All Stars wonnen het duel met 4-1.

In zijn nieuwjaarsrede blikte voorzitter Garssen terug op het jaar 2016 en keek vooruit naar 2017. “Voor ons als voetbalclub is dit altijd een vreemd moment omdat de competitie al halverwege is. Wat ging er goed, wat kan er beter en waar gaan we voor in 2017?” De preses maakte gewag van titels die zijn behaald door diverse teams, maar ook van de inspanningen die de club heeft gedaan op het gebied van energiebesparing. “Ook de samenwerking met vv Oeken krijgt steeds meer gestalte en dat is een prettig gegeven. In 2017 zal vanuit het bestuur het accent liggen op het verder ontwikkelen van deze samenwerking. Wij, en ook vv Oeken, zien daar zeker kansen en mogelijkheden”, aldus Garssen. Voor wat betreft de gesteldheid van de speelvelden was hij minder positief. “De bespeelbaarheid van onze velden is een grote zorg. Dat is in 2016 gewoonweg sterk onvoldoende geweest. Diverse pogingen om de gemeente op haar verantwoordelijkheid te wijzen hebben langere tijd geen resultaat opgeleverd, of was het te laat voordat men aan het werk ging. Uiteindelijk is het gelukt om tot september 2018 het voormalige veld 3 beschikbaar te krijgen als volwaardig speelveld.”

Vervolgens was het tijd voor huldigingen. Ben Straalman werd in het zonnetje gezet vanwege 70 jaar lidmaatschap. Jack Noordermeer en Frits Kersten zijn 50 jaar lid. Marcel Knip, Jan Arend Teunissen, Geert Stronks en John van Eijk 40 jaar. Koen te Velthuis, Sil Huurneman, Rob Plant, Luuk Hendriksen, Michiel van Tent Beking, Willie Jansen, Johan Reukers en Bianca Barink 25 jaar. Voor elke aanwezige had de voorzitter een persoonlijk woordje. Alle jubilarissen ontvingen een ingelijste oorkonde en bloemen. Mark Donatz reikte hierna de Harrie Hasselbachtrofee 2016 uit. Deze mocht in ontvangst worden genomen door de organisatie van het jaarlijks jeugdkamp. Volgens een beoordelingscommissie heeft deze kampleiding zich afgelopen jaar – en ook in het verleden – zeer verdienstelijk gemaakt voor een zinvolle ontspanning voor de jeugdleden.