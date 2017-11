Meepraten met en over Natuurmonumenten

REGIO - De Districtscommissie Gelderland van Natuurmonumenten is op zoek naar een nieuw lid voor de contactgroep in natuurgebieden van Zuid Veluwe en IJsselvallei. Vereniging Natuurmonumenten vindt het belangrijk om haar omgeving te betrekken bij de natuur.

Daarom organiseren ze in Gelderland rondom natuurgebieden contactgroepen voor mensen die zich betrokken voelen bij de natuur en Natuurmonumenten.

De contactgroep bestaat uit ongeveer 12 personen, leden en niet-leden van Natuurmonumenten. Zij geven advies en voeden hen met informatie uit de omgeving. De vereniging gebruikt de inbreng van de groepsleden om te komen tot een goede besluitvorming. Een contactgroep komt vier keer per jaar bijeen waarvan minimaal één werkbezoek in een van de natuurgebieden. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn onder meer: natuurvisies, (her)bestemming van gebouwen, inrichting van terreinen, bezoekers, grote grazers en wat in de gebieden actueel is.

Hebt u belangstelling en komt u uit de omgeving van de bossen in de omgeving van Loenen? Stuur dan een e-mail naar: dcgelderland@natuurmonumenten.nl o.v.v. ‘Deelname permanente contactgroep Zuid Veluwe’.

www.natuurmonumenten.nl/districtscommissies/gelderland