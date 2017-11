Fusie Muziekverenigingen De Eendracht Hummelo en Olden-Keppel Drempt

DREMPT / HUMMELO - Soms maken mooie dingen plaats voor nog mooiere dingen! Zo ook bij de muziekverenigingen De Eendracht uit Hummelo en Olden-Keppel uit Drempt. Ze gaan samen.

Er is veel te doen over vergrijzing en het wegtrekken van jongeren uit dorpen in het algemeen en in de Achterhoek in het bijzonder. Ook in de dorpen van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel is dit te merken. Een steeds kleiner wordende groep mensen moeten steeds meer inspanningen leveren om met een representatief aantal mensen muziek te kunnen blijven maken. Ook wordt het steeds lastiger om als vereniging financieel gezond te blijven als contributies, subsidies en donaties afnemen.



Sinds 2006 is een intensieve samenwerking of fusie een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens het regulier overleg tussen Muziekvereniging De Eendracht uit Hummelo en Muziekvereniging Olden-Keppel uit Drempt.

Beide besturen zien bedreigingen als ze op de huidige weg verder gaan, maar ook volop kansen. Na een verkennend onderzoek heeft een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van beide verenigingen, een fusiedocument opgesteld. Dit beschrijft hoe na een fusie de nieuwe vereniging eruit komt te zien, welk beleid zij zal volgen.

Onlangs is het fusiedocument door de leden van beide verenigingen bij stemming unaniem aangenomen. De fusie kon officieel in gang gezet worden en per 1 januari 2018 is de nieuwe vereniging een feit! De nieuwe vereniging zal verder gaan onder de naam Muziekvereniging Hummelo en Keppel. Deze naam symboliseert de herkomst van beide verenigingen.

De nieuwe vereniging zal een vertrouwd beeld blijven in de dorpskernen, maar er zullen zeker ook veranderingen plaatsvinden. Soms maken mooie dingen plaats voor nog mooiere dingen.

'Nieuwsgierig naar deze nieuwe vereniging of heeft u altijd al eens muziek willen (leren) maken, dan bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij onze fanfare of (melodisch) slagwerkgroep. Jong of oud, leeftijd is niet van belang, enthousiasme en plezier staan bij ons voorop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Winkelhorst (swjwinkelhorst@gmail.com of 0653778959)', laat het bestuur weten.

De Eendracht heeft op 4 november haar laatste concert gegeven, Olden-Keppel geeft haar laatste concert op zaterdagavond 25 november, vanaf 20.00uur in het Dorpshuis te Drempt. Wees welkom op dit allerlaatste concert van Olden-Keppel.