Leerlingen adopteren oorlogsgraven

HALL - Na het schoolontbijt met burgemeester Alex van Hedel, namen leerlingen van basisschool De Vossestaart in Hall vrijdagochtend het certificaat in ontvangst waarmee zij de oorlogsgraven op de begraafplaats in Hall overnemen van de Oorlogsgravenstichting. Locatieleider Nanda de Wit kreeg het certificaat uit handen van de burgemeester en van Peter Raatgever van de Oorlogsgravenstichting. In Hall liggen zes Canadese oorlogsvliegers begraven. De leerlingen wisten goed waar het over ging, want daar was op school al aandacht voor geweest. Het moment van adoptie hing samen met Rememberenceday, de herdenkingsdag op de eerste zondag na 11 november, van oorlogsslachtoffers in het Gemenebest. - Foto: Wencel Maresch