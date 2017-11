Ontbijten met de burgemeester

DOESBURG - Leerlingen van basisschool De Wetelaar schoven vorige week voor het ontbijt gezellig aan bij burgemeester Loes van der Meijs. En omdat ze met 25 klasgenootjes kwamen, gebeurde dat niet bij haar thuis, waar de burgemeester dagelijks het ontbijt nuttigt, maar in de burgerzaal van het stadhuis. Dat vond allemaal plaats in het kader van de week van het Nationaal Schoolontbijt, waaraan leerlingen van zo'n 3000 basisscholen deelnamen. Burgemeester Van der Meijs 'betaalde' voor haar ontbijt, dat door de leerlingen was geregeld, met een donatie aan het Jeugdcultuurfonds. Dat was dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt. - Foto: Wencel Maresch