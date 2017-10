Verwarmingsweekend bij Installatiebedrijf Smeijer in Dieren

DIEREN – De herfst heeft zich aangekondigd de eerste nachtvorst is geweest, de avonden worden snel guur en donker, de winter is in aantocht en de verwarming in huis mag ’s avonds alweer aan. In dat kader houdt het Dierense installatiebedrijf Smeijer, gevestigd aan de Rinaldostraat 1 in Dieren, aanstaand weekend op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober het traditionele spectaculaire verwarmingsweekend.

Twee dagen lang wordt het nieuwste op het gebied van cv-techniek geshowd door de toon aangevende topmerken als Vaillant, Remeha, Nefit, en Atag. Benadrukt wordt de A-label cv pomp, deze zit in elke nieuwe ketel en werkt als een LED lamp. Wanneer de traditionele cv pomp 60Watt gebruikt draait de nieuwe pomp op 4 tot 6 watt, dit is direct merkbaar op de energie rekening.

"Als eerste brengen wij het nieuwste type van Atag onder de aandacht; de Atag I-serie. Deze ketels zijn uitgevoerd met een Economizer, dit is een warmwater platenwisselaar welke is ingebouwd in het rookgas systeem. Als u doucht of het bad vol laat lopen dan warmt u een deel water op met de temperatuur van de rookgassen. Dit systeem levert een voordeel op bij een modaal gezin van 4 personen van rond de 75,- euro per jaar", aldus Heico Smeijer.

Tevens staat er een stand van het befaamde radiatoren/convectoren fabrikant Jaga. Zij hebben het type Oxygen ontworpen, dit is een radiator welke verse lucht van buiten aantrekt, dit is bevordelijk voor het binnenklimaat en wordt al in diverse scholen gebruikt. Heico Smeijer verteld dat zijn bedrijf een groot kantoorpand net voor de bouwvak vakantie heeft opgeleverd waar dit systeem gemonteerd wordt, zo verteld hij dat het niet alleen het leef/werk klimaat bevorderd maar ook in de zomer kan voorzien van nachtkoeling.

De Jaga Strada is de energie zuinigste radiator van dit moment, zij werken met het LOW H20 concept, dit betekend dat er met minder water dezelfde warmte wordt gecreëerd.

Deze radiatoren hebben wij pas toegepast bij de Dierense ontmoetingskerk, het is een strak design met een erg hoog rendement.

Verder zijn er diverse acties, waaronder cashback kortingen en de spectaculaire klokthermostaten de Nefit Easy, de Atag One en de Vaillant V-Smart. Hiermee kan het toestel op afstand worden bediend en uitgelezen met een smartphone of tablet. Ook kan men per maand het gasverbruik opvragen wat er gebruikt is op tapwater en verwarming, en storingen kunnen worden verstuurd via sms of email. Zo kunt u snel geholpen worden.

Heico Smeijer, eigenaar van het installatiebedrijf, vertelt vol trots dat dit alweer het veertiende jaar is waarin de show wordt gehouden. Het is elk jaar weer een groot succes. De eerste keer wist ik niet wat er op me af kwam, op vrijdagmiddag ging de deur open en voor ik het wist was het zaterdag 17.00 uur. Het is erg leuk om de mensen te voorzien van vakkundige informatie en dan uit te komen op een cv toestel wat echt bij het huis en de behoefte past.

Het Verwarmingsweekend is te bezoeken vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Een bezoek is aan het begin van het stookseizoen een prima gelegenheid om een flink aantal ketels van verschillende topmerken met elkaar te vergelijken en daar ook nog eens een gratis vakkundig advies bij te krijgen. Dit is geheel vrijblijvend, wij zien u ook graag voor advies over uw huidige installatie of cv ketel. Wie een nieuw toestel nodig heeft, krijgt bovendien een scherpe prijs aangeboden met aantrekkelijke garantie bepalingen en superieure thermostaat.

Installatiebedrijf Smeijer, Rinaldostraat 1, Dieren. Tel.: 0313-414455, www.smeijer.nl