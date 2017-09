Doesburgse monumentenprijs

DOESBURG - Zaterdag was het de jaarlijkse open monumentendag in Doesburg. Niet alleen in Doesburg, maar in heel Nederland. Dit jaar waren er in Doesburg een record aantal oude panden te bezichtigen: 36 stuks. De helft daarvan waren privé woningen. Dit aantal te bezichtigen privé woningen is voor Nederland bijzonder veel.

Ds. Chris Kors hield op verschillende plekken in de stad hagenpreken, die door een heuse omroeper bekend werden gemaakt en om vijf uur werd in de Gasthuiskerk bekend gemaakt wie de Snappenburg de Vries prijs had gewonnen. Deze prestigieuze monumentenprijs is niet zomaar te winnen, men moet er veel voor doen. Oude panden worden opgeknapt en kunnen dan in aanmerking komen, maar het moet vanaf de straat zichtbaar zijn, de restauratie moet authentiek zijn (in originele staat terug brengen) en nog een aantal criteria. Dit jaar zijn uiteindelijk vijf panden genomineerd: Kraan en trechter Turfhaven, Poortgebouw algemene begraafplaats, Korte Veerpoortstraat 3 en Roggestraat 7. Allemaal gebouwen die prachtig gerestaureerd zijn en eigenlijk allemaal voor de prijs in aanmerking komen. Maar zoals altijd kan er maar één de winnaar zijn en dat was volgens de jury: Roggestraat 7. Dit gebouw heeft tot voor kort dienst gedaan als ketelhuis voor de kerk. De nieuwe eigenaren hebben het van binnen en buiten volledig gerestaureerd en het weer het aanzien van weleer gegeven. - foto: Hanny ten Dolle