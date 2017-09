Buurtzorg Rheden viert eerste lustrum

RHEDEN - Het was vorige week precies vijf jaar geleden dat een groepje van vier enthousiaste dames van start ging met Buurtzorg Team Rheden. In de afgelopen vijf jaar is flink aan de weg getimmerd en zijn er de nodige wisselingen geweest. Door scholing en de juiste competenties in het team te krijgen, zijn ze uitgegroeid tot een team van op dit moment 9 mensen. Het team bestaat nu uit vijf verpleegkundigen en vier wijkziekenverzorgenden. Een team met veel kennis en kunde en door middel van scholing ook aan de weg blijft timmeren

Werken met hart en ziel en juist de zelfredzaamheid van de cliënten vergroten staat volgens eigen zeggen hoog in het vaandel. Gaat het om zorg rondom het genezingsproces en ligt de uitdaging bij het zelfredzaam worden, of is het begeleiding bij levenseinde? Is het zorg voor oud of jong? Zorg overdag en bij calamiteiten in de nacht? Ze zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op het nummer: 06-57021977.