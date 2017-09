Vluchtelingen Werk zoekt taalvrijwilligers

RHEDEN - Wanneer iemand in Nederland komt wonen, is het belangrijk om de taal en hoe we in Nederland leven en wonen, te leren. Vluchtelingen en migranten leren dit door het volgen van een inburgeringscursus. Vluchtelingen Werk Oost Nederland biedt deze inburgeringscursussen in Rheden aan.

Hiervoor zoeken ze vrijwillige klassenassistenten, die inburgeraars extra ondersteuning bieden tijdens de inburgeringscursus.



Als klassenassistent bent u tijdens de lessen aanwezig om de NT2 docent te ondersteunen. U begeleidt cursisten tijdens de uitvoering van opdrachten, stimuleert hen in het spreken van het Nederlands en coacht hen tot en met het inburgeringsexamen. De tijdsinvestering is 1 of meerdere dagdelen per week, afhankelijk van hoeveel tijd u wilt besteden.

Interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met Zahya Laoukili, via zlaoukili@vluchtelingenwerk.nl.