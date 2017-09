Kijkje vanaf toren Vrijenberg

LOENEN – Gelukkig was het zondag beter weer dan op zaterdag. Prettig voor de organisatoren van de activiteiten rond Monumentendag. Ook in Loenen was het zondag duidelijk te merken dat de zon een grote invloed heeft op het bezoekersaantal. De Vrijenberg, De Groote Modderkolk, De Middelste Molen en de werkschuur in de Loenermark mochten zich verheugen op veel belangstelling.

Menigeen liet zich de kans om de 15 meter hoge toren van Belvedère De Vrijenberg naast de waterval te beklimmen, niet ontnemen (foto). Honderden klommen naar boven om Loenen van boven te verkennen. Helaas was het uitzicht minder door de opgroeiende bomen. Voor velen waren de 83 treden niet te veel. Voor sommigen was de beklimming van deze toren, die Paul Jan Schut destijds liet bouwen op deze plek, al jaren een grote wens. Men moest dan natuurlijk geen hoogtevrees hebben. Enkele bezoekers kregen het boven toch wel even benauwd. Ieder kon boven ook de voormalige bruidssuite bekijken met in het hout veel gekraste namen en data’s. Het voormalige hotel dat 40 kamers telt en nu al enige jaren dienst doet voor huisvesting van Poolse arbeidsmigranten, wordt goed onderhouden. Het hotel was verder niet te bezichtigen, maar men kon wel het bos in om historische spannende verhalen te beluisteren van leden van het Vertelgenootschap over alles was zich hier rond 1354 heeft afgespeeld in de strijd om de vrijheid.

Bij de werkschuur in de Loenermark konden de bezoekers zien hoe vroeger met eenvoudig gereedschap werd gewerkt in de bossen en op de bedrijven. Stichting Historie Loenen die de organisatie grotendeels op zich nam was hier ook actief om uitleg te geven. Boswachters van Geldersch Landschap maakten met de gasten een wandeling naar de wildwal en schapendriften.

Op de zorgboerderij De Groote Modderkolk kon de kudde Brandrode runderen, de potstal en moestuin worden bekeken. Maar ook kon men kennis maken met W.A. Scholten die lang geleden hier werd geboren. Een medewerker van Natuurmonumenten kroop in de huid van Scholten en vertelde over zijn lange leven. In 1841 stichtte hij de bekende aardappelmeelfabrieken in Groningen.

Het museum De Middelste Molen aan het Apeldoorns Kanaal kreeg vooral veel fietsers. De bezoekers konden hier kennis maken met de wijze van produceren in de vorige eeuwen. Hier wordt papier geschept maar regelmatig draait ook de oude papiermachine. De bezoekers konden dit weekend ook zelf papier scheppen. Soms zelf met een watermerk. - foto: Han Uenk