Doe mee aan Locals Live in Dieren

DIEREN - De Regioband is voor muzikanten uit Dieren en omgeving inmiddels een begrip. Na twee optredens tijdens het Zomerfeest aan de IJssel en drie optredens in Theothorne, heeft inmiddels een groot deel van de plaatselijke amateurmuzikanten deelgenomen in deze projectband.

Want Locals Live staat in het teken van (individuele) regionale muzikanten bij elkaar brengen en samen een keer iets anders doen dan je gewend bent als muzikant. Een podium bieden voor live muziek met en door plaatselijke muzikanten.



De organisatie van dit live muziek spektakel heeft plannen om in november 2017 weer een Live Event te organiseren onder de noemer Locals Live. Heb je interesse om mee te doen of leuke ideeën, meldt je dan voor vrijdag 15 september aan op de facebook pagina met de naam Regioband. Op basis van de aanmeldingen wordt bekeken of er mogelijkheden zijn voor een knallende 6e editie.