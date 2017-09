Meiden voetbalclinic in Eerbeek

EERBEEK - Vorige week werd bij Eerbeekse Boys een meidenvoetbal clinic gehouden, met medewerking van 2 dames van FC Twente dames, Licia Darnoud en Fieke Hendriks.

Bijna zestig enthousiaste meiden uit Eerbeek tussen 7en 18 jaar waren aanwezig en genoten van de bijna 1,5 uur durende training. In kleine groepjes werd aandacht besteed aan de diverse aspecten van het voetbal.

Binnen Eerbeekse Boys wordt veel aandacht besteed aan ontwikkelen van technische vaardigheden en dit was in de training terug te zien. Uiteraard hielpen de FC Twente dames mee bij de oefeningen. De training werd uiteraard met een partij afgesloten. Coördinatrice meidenvoetbal bij Eerbeekse Boys Susan ter Hove was erg blij met de avond: ‘"We laten zien dat meidenvoetbal volop leeft bij Eerbeekse Boys". Aanmelden kan via de website van Eerbeekse Boys. Als meiden eerst een paar trainingen willen meedoen kan dat natuurlijk ook, dan graag een email zenden aan meideneerbeekseboys@gmail.com .Inmiddels hebben zich weer een aantal meiden aangemeld bij Eerbeekse Boys.