Kijkje in grafkelder

SPANKEREN - De landelijke Open Monumentendag van afgelopen weekend, met het thema Boeren, burgers en buitenlui, was een groot succes. Op basis van een eerste inschatting waren er zo’n 950.000 bezoekers.

Dat is iets minder dan vorig jaar, te wijten aan het regenachtige weer. Maar daar hadden ze in de Petruskerk in Spankeren minder last van. In de warme en droge kerk konden bezoekers een kijkje nemen in de voor de gelegenheid geopende grafkelder van de Gelderse Toren. Van die unieke gelegenheid maakten velen gebruik. In de zomermaanden is eeen nieuwe vloer aangebracht in de kerk. Omdat tegelijkertijd ook vloerisolatie en vloerverwarming aangelegd zijn, moest er gegraven worden. Toen is ook de steen gelicht die de grafkelder van de Gelderse Toren al sinds 1803 afsluit. Nadat baron van Broeckhuysen in 1654 de Gelderse Toren in zijn bezit kreeg, heeft hij in de kerk een grafkelder aan laten leggen. Daar is voor het eerst in 1723 gebruik van gemaakt om een overleden kind in bij te zetten. Nadat de Van Rhemens de eigendom van de Gelderse Toren gekregen hadden, hebben ze ook het recht op het gebruik van de grafkelder verworven. Als laatste is in 1803 baron W.G.J. van Rhemen in de kelder bijgezet. En omdat de sluitsteen nog niet vastgelegd was, bestond de mogelijkheid om in het monumentenweekend - met een spiegel - nog één keer blik te werpen in de kelder, voordat die voorgoed wordt afgesloten. - foto: Han Uenk