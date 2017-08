Bronckhorst leent geld uit voor zonnepanelen

BRONCKHORST - Sinds medio vorig jaar biedt de gemeente Bronckhorst inwoners de Duurzaamheidslening aan. Met deze aantrekkelijke lening kunnen inwoners energiebesparende maatregelen aan eigen woningen (mede)financieren. Bijvoorbeeld een warmtepomp, isolatie en/of zonnepanelen.

Het meest wordt de Duurzaamheidslening aangevraagd voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Niet alle daken van woningen zijn daar echter geschikt voor vanwege een ongunstige ligging. Toch willen deze bewoners ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van het klimaatprobleem en zelf duurzame energie opwekken. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de landelijke postcoderoosregeling. Hiermee kopen ze zonnepanelen op een ander dak in dezelfde of omliggende postcode.

Tot nu toe konden inwoners de Duurzaamheidslening niet voor deze regeling aanvragen. Om ervoor te zorgen dat een zo breed mogelijke groep van de lening gebruik kan maken, besloten b en w daarom vandaag de lening nu ook open te stellen voor inwoners die zonnepanelen willen aanschaffen via de postcoderoosregeling.

In Bronckhorst zijn inmiddels ruim 130 Duurzaamheidsleningen verstrekt, is voor een bedrag van ca. € 750.000 euro uitgeleend en zijn nog aanvragen voor een bedrag van bijna € 125.000 euro in behandeling. In totaal is voor de regeling 2 miljoen euro beschikbaar. Geld dat vrijkomt na aflossing van een lening, zetten we weer in voor nieuwe leningen.

Wethouder Jan Engels van Duurzaamheid: "Het is duidelijk dat de lening voorziet in een behoefte. Een goede zaak dat we deze mogelijkheid nu ook aanbieden voor inwoners die gebruik willen maken van de postcoderoosregeling. De gemeente streeft ernaar in 2030 energieneutraal te zijn, oftewel dat we in Bronckhorst dan alle energie die we gebruiken ook zelf opwekken. Hiervoor is de inzet van zoveel mogelijk inwoners nodig. Op deze manier kan dit doel weer een stapje dichterbij komen!"