Klanten Coop schenken 34.200,- voor ontwikkeling draagbare kunstnier

REGIO - Coop reikte deze week een cheque van € 34.200,- uit aan de Nierstichting. Klanten van de 260 Coop-supermarkten, in ondermeer Dieren, Doesburg Rheden en Velp - konden dit voorjaar acht weken lang hun statiegeld doneren aan dit goede doel. Coop verdubbelde het ingezamelde bedrag.

De opbrengst van de statiegeldactie wordt besteed aan de ontwikkeling van een draagbare kunstnier, die nierpatiënten hun vrijheid terug kan geven.

De Nierstichting zet zich op diverse manieren in om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht blijven leven. Dialyse houdt nierpatiënten in leven, maar is loodzwaar. Voluit leven kunnen nierpatiënten die dialyse krijgen dan ook niet. De Nierstichting werkt keihard aan een draagbare kunstnier. Hiermee krijgen nierpatiënten hun vrijheid terug. Corinne Hamming, Specialist Partnerships van de Nierstichting. “Geweldige actie en overweldigend resultaat! Ik wil Coop en haar klanten enorm bedanken. Hiermee zetten we grote stappen voor nierpatiënten met de realisatie van de draagbare kunstnier.”

Foto: Gerard Koning, commercieel directeur Coop reikt de cheque uit aan Sanne Rademakers en Corinne Hamming (r) van de Nierstichting.

