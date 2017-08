Gratis ijsjes op de Dierense markt

DIEREN - Kinderen die spulletjes te verkopen hebben, kunnen daarmee terecht op de weekmarkt op het Ericaplein in Dieren, iedere woensdag van 08.30 tot 12.30 uur. Ze kunnen gratis een kleedje uitspreiden en hun spullen uitstallen voor verkoop.

Ze kunnen vanaf 08.00 uur terecht en de marktmeester, Oege Inia, wijst ze de plek aan.

En er is nog meer goed nieuws voor de jeugd, want op woensdag 16 augustus krijgen kinderen die met ouders of grootouders de weekmarkt bezoeken, gratis een ijsje aangeboden door de verzamelde kooplui.