Stralend 17+ toernooi

DIEREN - Onder stralende weersomstandigheden werd onlangs het 17+ toernooi gespeeld bij TV Dieren. 116 Deelnemers vulden de tennisvelden. Zeventien verschillende verenigingen waren in Dieren vertegenwoordigd. Erg blij was de organisatie met inschrijvingen in de hogere categorieën. Vijf koppels in de dames 4 en vier koppels in de dames 5 speelden mee. Dit terwijl bij veel toernooien dit onderdeel niet gespeeld kan worden vanwege te weinig aanmeldingen. Dat dit toernooi een succes is geworden, is mede te danken aan de diverse sponsoren.De grootste zijn Lex Elshof Schilderwerken, Smash Massage, Polysport, de Zuivelhoeve en het Gelders Opleidingsinstituut. Daarnaast waren er nog een aantal kleinere sponsoren.

In de categorie DD8 wonnen Marjolein Burgers en Lydia in ’t Hout, in de categorie GD7 Jan van der Ploeg en Thea van Leeuwen, in DD7 Simone Denekamp en Jolanda van Lankvelt, in HD7 René Bouhof en Wilco Goldebeld, in GD7 Fabian Ciceli en Joëlle Wijnen, in DD6 Inge en Jonne van Wely, in HD6 Jos Hiddink en Rob Kampman,in GD5 Martijn Hamer en Ilse Jansen, in DD5 Marloes en Sabine Huhnholz, in HD5 Luc en Nic IJsseldijk en in DD4 Manuela Melis en Marinda van Milligen.