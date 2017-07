Concert at the Park

DIEREN - Op zondag 2 juli werd er door het Dierens Harmonie Orkest een concert gegeven in het Carolinapark in Dieren. Gelukkig begunstigd door mooi weer (na een verregende ochtend), konden de muzikanten onder de leiding van dirigent Geert Jan Dijkerman hun kunnen laten horen in een zeer gevarieerd programma.

Het publiek vermaakte zich in een informele sfeer waarbij er tijdens het spelen gewoon gepraat en een consumptie van de Oranjerie genuttigd kon worden. Het programma was vooral gericht op een breed publiek, uiteenlopend van een traditionele Engelse mars tot swingende xylofoon-muziek van Lionel Hampton en van virtuoze zigeunermuziek uit de Balkan tot muziek uit het Flower Power tijdperk.

In het middengedeelte van het programma was er een optreden van het opleidingsorkest, waarin de jeugdige muzikanten ondersteund door ervaren ouderen lieten horen dat ze al heel wat in hun mars hadden. Een optreden buiten de repetitieruimte waaraan men gewend is, is zeker voor beginnende muzikanten geen gemakkelijke opgave, waar men zich evenwel met bravoure doorheen sloeg.

En heel bijzonder optreden tijdens dit concert was dat van Sarah van der Lijke (fluitiste uit het opleidingsorkest) met haar zus Merle, die de harp bespeelt. In het mooie sfeerrijke park speelden zij samen een mystiek, sprookjesachtig stuk van een Japanse componist, dat de titel Zee in de Lente had meegekregen. Na het beëindigen van deze fascinerende compositie kregen de beide jeugdige talenten een luid en langdurig applaus.