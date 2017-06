DBB vier dagen spektakel

DOESBURG - Na de Mosterd & Fooddag en de Doesburgse Hanzefeesten maakt Doesburg zich op voor het volgende grote evenement. Doesburg Binnenste Buiten beleeft dit jaar van 12 tot 15 juli haar 50e editie. Muziek, standwerkers, kinderspelen, braderie, gezellige terrassen en veel straattheater, het kan allemaal tijdens dit grote festijn.

Doesburg Binnenste Buiten gaat op woensdag 12 juli om 12.00 uur spectaculair van start op de driesprong in de stad. Die middag ligt het accent van de activiteiten op de jeugd. Woensdag, donderdag en vrijdag zorgen diverse dweilorkesten voor de nodige sfeer. In de straten van de stad kunnen bezoekers struinen lang de ruim honderd kramen en regelmatig verrassende figuren tegenkomen. Straattheater is een van de elementen waardoor dit evenement zo populair is. Het Gelders kampioenschap standwerken zal op vrijdag de winnaar moeten opleveren die kandidaat zal zijn voor de landelijke kampioenschappen later in het jaar. Op de zaterdagmiddag gaat de stad echt binnenstebuiten. Percussiebands zorgen dan voor Zuid-Amerikaanse sferen.

Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er op de Markt bij de kerk diverse muziekevenementen waar een aantal bekende artiesten gaat optreden. Zo klinkt op donderdag de Foute Party van Qmusic over het plein en op vrijdag gaat het los met DJ MC Champ en Vato Conzales. Diezelfde vrijdag is er op het podium bij De Waag een optreden van 5th Wheel, een coverband met veel hits uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. Zaterdag is op het podium bij De Waag een optreden van de legendarische rockformatie The Jibs uit Doesburg. Het spektakel op de Markt wordt zaterdagavond afgesloten met Maan, winnares van de Voice of Holland van 2016. - Foto Organisatie DBB.

