VELP - De eerste buurtmoestuin in Velp is zaterdag door wethouder Constans Pos geopend. Deze buurttuin ligt achter het Kemphaanplein en de Rietgangssingel en heeft gezorgd voor meer onderlinge contacten en hulp onder elkaar in een buurt waar de bewonersparticipatie laag is. Meer dan 2,5 jaar geleden had een groep studenten, die daar ook woont, het idee om een buurtmoestuin op te zetten. Door hun doorzettingsvermogen is het gelukt. De groep heeft de naam Moestuingroep de Groene Hand. Deze tuin heeft opgeleverd dat bewoners elkaar beter zijn gaan leren kennen en de moestuingroep, maar nu ook andere mensen helpen andere mensen die die niet meer zo goed hun tuin bij kunnen houden. Daarnaast komt er ook BBQ-plaats, en bewoners hebben al het plan om twee maal per jaar te gaan barbecueën. Nieuw initiatief in Velp De Kunstloods heeft in samenwerking met de gemeente Rheden en de betrokken bewoners een bank met stoelen gemaakt, speciaal voor deze BBQ-plek.