Rijnstate informeert (ex-)patiënten over ziekenhuisbacterie

REGIO - Sinds eind december vorig jaar heeft Ziekenhuis Rijnstate te maken met de VRE-bacterie. Er zijn al veel maatregelen getroffen om verdere verspreiding van deze bacterie te stoppen. Er zijn dan ook gelukkig steeds minder nieuwe patiënten bij wie de VRE bacterie is aangetoond. Om nieuwe verspreidingen te voorkomen, heeft Rijnstate circa 8.000 patiënten die de afgelopen periode in Rijnstate opgenomen zijn geweest een brief gestuurd. Er is namelijk een zeer kleine kans dat deze patiënten de VRE-bacterie bij zich dragen. De VRE-bacterie is voor gezonde mensen ongevaarlijk, maar kan bij ernstig zieke mensen infecties veroorzaken. In Rijnstate zijn er nog geen patiënten ziek geworden van de VRE-bacterie.