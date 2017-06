Met de Zonnebloem rond Het Oude Loo

LOENEN – Vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Loenen hebben twee keer een middag met rolstoelgasten gewandeld in het paleispark van Het Oude Loo in Apeldoorn. Beide keren was het prima wandelweer en is er genoten van het prachtige park en de bloeiende rododendrons. Dat er ook rond Het Oude Loo gewandeld kon worden was zeker een extra toegift. De bomen vol tondelzwammen was een bezienswaardigheid. En ook de plek waar paarden en huisdieren van de koninklijke familie in het verleden begraven werd bezocht. Onderweg werd er door de vrijwilligers voor koffie en thee gezorgd. Hoewel het soms pittig duwen was voor de dames en heren, hebben zowel de eerste als de tweede groep genoten en een hele fijne middag gehad.