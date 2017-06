Ons Gebouw gaat dicht

KLARENBEEK – Op 4 juli gaat de overdacht plaatsvinden van het dorpshuis Ons Gebouw, naar een nieuwe eigenaar. Het gebouw, dat ruim tachtig jaar dienst deed voor de Klarenbeekse verenigingen, is verkocht. Het bestuur werd genoodzaakt om deze maatregel te nemen omdat door een sterke terugloop van gebruikers, het gebouw niet langer rendabel is.

Geurt Buitenhuis, zoon van Johan Buitenhuis die in het oprichtingsbestuur zitting nam, heeft goede herinneringen aan Ons Gebouw, dat nauwe banden heeft met de N.H Kerk. Hij was actief in vele verenigingen. Buitenhuis denkt vooral aan de danslessen van Bekhof. Er was vroeger veel te doen voor de jongeren (meisjesvereniging ‘God blijft getrouw’) en knapenvereniging (‘Gelijk een Mosterdzaadje’), Zondagschool en Jeugdkerk. Ook veel dans- en discoavonden.

Buitenhuis vertelt dat de eerste steen is gelegd door Hendrik Hofman, op 5 december 1934. Er was toen een wens van kerkenraad en predikant van de N.H. Kerk om te kunnen beschikken over een verenigingsgebouw en een gelegenheid voor de jongeren om elkaar te ontmoeten. In het oprichtingsbestuur hadden zitting: Tinus Plante, meester Bosch, Johan Buitenhuis, Gait Jansen en dominee Alkema. Twee verbouwingen zijn er geweest: de aanbouw aan de westzijde met grote zaal en de aan de oostzijde een grotere entree. De voetbalvereniging Klarenbeek (die er naast haar speelvelden had) kreeg aan de noordzijde twee omkleedruimten.

Later kreeg Ons Gebouw de bestemming van Dorpshuis. Gerrie en Anja Steetsel zijn lang beheersters geweest. Buitenhuis betreurt dat door de tweedeling van protestante en rooms katholieke kerk en verenigingen Ons Gebouw nooit een echt algemeen dorpshuis van Klarenbeek is geweest.

Eef Brink, is de laatste voorzitter. Hij is druk met de laatste afwikkelingen, want over een paar weken moet het gebouw leeg worden opgeleverd. Verschillende verenigingen hebben er nog spullen staan en hangen. In een kast hangt nog een vaandel van de christelijke muziekvereniging Wilhelmina uit 1908, die hier lang heeft gerepeteerd. De voorzitter laat weten dat zo’n tien jaar lang er een uittocht is geweest van verenigingen, waardoor de kosten hoger waren dan de baten. Brink: “We zagen de muziekvereniging Klarenbeek, de schietvereniging De Treffers, de ouderensoos Ons Genoegen, dialectclub Wie goat d’r veur, zangvereniging Opwaarts en muziekschool vertrekken. In het dorp kwam het MFC en Het Boshuis. Bovendien is Ons Gebouw een ‘energieslurper’. We kwamen financieel in de problemen.”



Het bestuur heeft moeten besluiten om tot verkoop over te gaan. Secretaris Reinier Plante: “Lange tijd is er niks gedaan aan dit gebouw. Als we bij de tijd willen blijven, moeten we een investering doen van een paar ton. We weten dat er in Klarenbeek geen behoefte meer is aan dergelijk gebouw. Het stichtingsbestuur heeft daarom in overleg met de Raad van Toezicht besloten om te gaan verkopen. Het heeft even geduurd, maar de verkoop is nu rond. J.F. Edelman en M.H. Endeveld krijgen het gebouw op 4 juli in bezit. Er komt ook een woning in. De nieuwe eigenaren gaan hier wat met kunst doen en andere activiteiten. De toegang komt (zoals vroeger) weer aan de voorzijde. Het exterieur en naam ‘Ons Gebouw’ blijven gehandhaafd.

Voor de definitieve sluiting zijn er nog twee activiteiten in Ons Gebouw aan de Woudweg 119. Op 14 juni gaat het Seniorenorkest De Vriendenkring, die vanaf haar oprichting hier repeteerde, nog een laatst concert brengen. Om 14.30 uur is iedereen hier welkom.

Het bestuur moet alles kwijt, daarom is er op zaterdag 24 juni van 10.00 tot 14.00 uur een verkoopdag van alle overgebleven spullen in de zaal, keuken, kelder en andere ruimten. Voor een klein prijsje is veel te koop.