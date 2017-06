Kampioenschappen Badmintonclub ’t Pluumpje

EERBEEK - In de maand mei zijn weer de jaarlijkse clubkampioenschappen van Badmintonclub 't Pluumpje uit Eerbeek gehouden. Een avond voor de enkelspelen en een avond voor zowel de dubbels als de gemengd dubbels.

Het was een hele puzzel om alle wedstrijden gespeeld te krijgen. In de voorrondes werden de wedstrijden op tijd gespeeld. Altijd weer een uitdaging voor de ervaren badmintonners. Voor spelers die zich voor alle onderdelen hadden ingeschreven waren het bijzonder inspannende avonden.

Bij de heren is Michael van der Meul voor de derde achtereenvolgende keer clubkampioen geworden. Daarmee mag hij de wisselbeker behouden. Daphne Smit heeft een triple gescoord: eerste op alle drie de onderdelen.

De volgende spelers stonden in de finales en de winnaars c.q. clubkampioenen zijn geworden:

Gemengd dubbelspel: 1e plaats: Ronald en Daphne Smit; 2e plaats: Dylan van Ginkel en Vera van der Meul. Herendubbel: 1e plaats: Michael van der Meul en Dylan van Ginkel; 2e plaats: Ronald Smit en Dennis Boesveld. Damesdubbel: 1e plaats: Daphne Smit en Marieke Rijkaart,

2e plaats: Vera van der Meul en Jetta Merlijn. Enkelspel heren: 1e plaats: Michael van der Meul; 2e plaats: Dylan van Ginkel. Enkelspel dames: 1e plaats: Daphne Smit; 2e plaats: Vera van der Meul.