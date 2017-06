Wandelgroepen Dieren blijken een succes

DIEREN - De beweegcoaches van Sportbedrijf Rheden, Hayke van Valburg en Manon Janssen, begeleiden twee wandelgroepen in Dieren. De wandelgroepen worden georganiseerd met verschillende partners uit het dorp en zijn een groot succes.

Elke maandag wandelt er om 10.30 uur een groep die mee doet met de Nationale Diabetes Challenge. De start is bij Fysioplein 9 te Dieren. Mensen die de Challenge aan willen gaan om eind september een vierdaagse te lopen, kunnen aansluiten bij deze groep. Iedereen is welkom, ook als je geen diabetes hebt.

Daarnaast lopen er elke dinsdagochtend om 10.30 uur gemiddeld 15 mensen in twee verschillende groepen een korte of lange wandeling. Er wordt gestart bij fysiotherapie Het Centrum te Dieren. Beide dagen kan gewandeld worden op eigen niveau en de wandeling is kosteloos. Er wordt altijd afgesloten met een kopje koffie of thee.

Vind je het leuk om mee te wandelen op een van de dagen, of allebei de dagen, neem dan contact op met Manon Janssen , tel.: 06 - 28 81 15 15, e-mail: manon.janssen@rheden.nl of kijk voor meer informatie op www.sportbedrijfrheden.nl.