Nieuw Leven Angerlokomt langs met bloemen

ANGERLO - In het weekend van Moederdag zet muziekvereniging Nieuw Leven in Angerlo traditiegetrouw de bloemetjes weer buiten tijdens de jaarlijkse bloemenactie. De inwoners van Angerlo worden dan weer voorzien mooie bloemen en planten.

Op vrijdagavond 12 mei is er van 18.00 tot 20.00 uur een verkooppunt ingericht op het Wim Velsplein aan de Dorpsstraat. Iedereen is daar van harte welkom. Dit verkooppunt is op zaterdag vanaf 10.00 uur ook open voor de verkoop. En op zaterdag 13 mei komen de muzikanten met de platte wagen langs met een ruime keuze.