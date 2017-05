Goed voor elkaar in Lathum

LATHUM - Het Gebiedsteam Goed voor elkaar heeft maandag haar deuren geopend in Lathum. Het is de eerste locatie waar het team officieel van start gaat. Met het Gebiedsteam Goed voor elkaar heeft Lathum een lokaal informatie- en adviespunt op het gebied van zorg en ondersteuning.

Het gebiedsteam Goed voor elkaar is dé plek waar buurtbewoners, vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten. Het team ondersteunt inwoners bij vragen over zorg en welzijn, jeugd, werk en inkomen en bij ideeën om een buurt of wijk aangenamer te maken.

In het gebiedsteam zijn mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en van de gemeente actief. Samen met de inwoner, de mensen in zijn omgeving, vrijwilligers en organisaties in de wijk (het wijknetwerk) denkt het team mee en zoekt samen met de inwoner naar oplossingen. Als het nodig is, schakelen zij hulp, professionele of specialistische zorg in.

Het Gebiedsteam Goed voor elkaar is elke maandagochtend van 08.00 tot 10.00 uur aanwezig in de Jonkersschool, Kerkstraat 1 in Lathum. Naar verwachting worden de inloopmomenten verder uitgebreid. In de gemeente Zevenaar vestigt het Goed voor elkaar team zich dit jaar op meerdere locaties. Contact opnemen met het gebiedsteam kan per e-mail via: gebiedsteam@zevenaar.nl of telefonisch via (0316) 595 595.

Foto:

Wethouder Stef Bijl samen met leerlingen van de Jonkersschool in Lathum tijdens de feestelijke start van het eerste gebiedsteam.