Oudste marktmeester van het land denkt niet aan stoppen

DIEREN - Hij is vorige week al 80 jaar geworden, maar hij weet van geen stoppen. Oege Inia is ondanks zijn gevorderde leeftijd nog steeds wekelijks de marktmeester in Dieren. Woensdagochtend werd hij in het zonnetje gezet door het bestuur van de Marktvereniging en alle marktlui.

Hij was met een smoesje van een vergadering om acht uur 's ochtends naar een hoek van de markt op het Ericaplein gelokt. Ook zijn vrouw en dochters waren daar aanwezig, toen Albert Lentink, voorzitter van de Marktvereniging, hem met lovende woorden toesprak. "Oege Inia is de oudste marktmeester van Nederland. Je geeft hem die leeftijd niet, hij ziet er nog pico bello uit en hij is fysiek nog tot dingen in staat. Hij is ook heel sociaal en heel trouw. 's Morgens vroeg is hij er al, de marktmensen komen van heinde en verre. Hij zorgt dat het gedisciplineerd loopt, dat alles goed staat opgesteld en dat de markt schoon is", aldus Lentink. Daarna waren er bloemen, koffie, gebak en een uit volle borst gezongen lang zal hij leven!

Oege Inia is sinds zijn pensioen bij Gazelle marktmeester van de weekmarkt op het Ericaplein. En dat is al twintig jaar zo. "En ik hou dat hopelijk nog wel een poosje vol", vertelt hij. "Ik vind het gewoon leuk om te doen. Je kent en spreekt veel mensen, dus ik vind het gezellig." - foto: Wencel Maresch