Rhedense scouts winnen wedstrijd

RHEDEN - Een team van de Rhedens Pioniers is er onlangs in geslaagd om de regionale scouting wedstrijd (RSW) op de Waterberg in Arnhem te winnen. Het team, bestaande uit Lucas van Dijk, Ties de Knegt, Rutger Kruithof, Reina Lammers en Flore Wormskamp, was het beste van 35 deelnemende teams. De RSW is een weekend waar de scouts in de leeftijd van elf tot en met veertien jaar in patrouilles tegen elkaar strijden met verschillende spellen en technieken. Denk hierbij aan een hike, kampement opzetten, koken, bonte avond en een groot avondspel. Het Rhedense team mag later dit jaar namens Regio Klein Gelderland naar de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW) in Baarn.