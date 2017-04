Empe en Tonden zijn AED klaar

EMPE - Meer dan 40 burgerhulpverleners hebben de afgelopen weken in Verenigingsgebouw het Oortveld in Empe de cursus hartreanimatie en AED gebruik gevolgd. Onder deskundige leiding van Antoinet Teelen van het opleidingsinstituut Papillon zijn de vrijwilligers vaardig gemaakt in het herkennen van hartstilstand, het uitvoeren van hartreanimatie en het gebruik van AED-apparatuur. Aan de hand van video, belevingen en uiteraard praktijkoefeningen, op elkaar en diverse soorten poppen, onder de zeer inspirerende leiding van Antoinette Teelen is de kennis verankerd. In het gebied Empe, Tonden en Klein Amsterdam zijn ruim 50 actieve burgerhulpverleners. Er zijn vier AED-apparaten in dit buitengebied beschikbaar. In Empe is een AED apparaat te vinden bij verenigingsgebouw het Oortveld, in Tonden bij de IJsboerderij aan de Hoevesteeg, aan de Hallsedijk en in Klein Amsterdam bij Klein Hekkelder.