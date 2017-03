Gemeentekoor zingt op Rhederhof

RHEDEN - In het restaurant van woonzorgcentrum Rhederhof in Rheden genoten bewoners vrijdag van veelal Oudhollandse liedjes, gezongen door het gemeentekoor van de gemeente Rheden (foto). Burgemeester Petra van Wingerden moest deze middag helaas afzeggen, maar wethouders Constans Pos en Ronald Haverkamp zongen uit volle borst mee, samen met ambtenaren van het gemeentekoor. Speciaal voor deze gelegenheid, de landelijke vrijwilligersactie NL Doet hadden medewerkers van de gemeente en collegeleden een koor geformeerd. Met veel plezier hebben zij de laatste weken gerepeteerd om de liedjes in te studeren.

Er werd meer gedaan in de gemeente in het kader van NL Doet. Het Loket Vrijwillige Inzet van RadarUitvoering Oost ging de uitdaging aan om op 10 en 11 maart zoveel mogelijk tuintjes van inwoners op te knappen. Dat gebeurde in samenwerking met Vivare, de gemeente, MVT, stichting STOER, Buurtvereniging Stenfert en activeringscentrum De Magneet. Raadsleden en raadsvolgers hielpen hierbij. In totaal 65 vrijwilligers hebben zich actief ingezet om tuintjes van inwoners van de gemeenten op te knappen en netjes en verzorgd achter te laten. 30 Vrijwilligers daarvan zijn leerlingen van groep zeven van de Arnhorst. Zij hebben onder begeleiding van iemand van de gemeente park Daalhuizen in Velp opgeruimd met het oog op duurzaamheid. Er waren voor de lokale NLdoet actie meer dan 60 tuintjes aangemeld, alle van bewoners die niet zelf in staat zijn hun tuin te onderhouden.

De vrijwilligers zijn individueel of in groepjes ’s morgens en/of ‘s middags aan het werk gegaan. Zij hebben één of meer tuintjes verzorgd. De werkzaamheden bestonden uit blad en onkruid weghalen en het snoeien van struiken. Medewerkers van de gemeente en Vivare waren bereid om werkmaterialen in bruikleen te geven en grote hoeveelheden snoeiafval op te halen. Alle betrokkenen konden de uitnodiging aannemen om ter afsluiting van de actie in het Dorpshuis Rheden een hapje en drankje te nuttigen.

Het Loket Vrijwillige Inzet en Sociale Activering van Radar kijkt terug op een zeer geslaagde dag. Een grote groep mensen heeft zich vrijwillig ingezet om mensen te ondersteunen en daarmee een stukje Nederland mooier gemaakt.

Enkele aanvragen konden niet gehonoreerd worden. Voor die mensen wordt in samenwerking met andere organisaties alsnog een passende oplossing gezocht. - Foto Lotte Bienias.