Inschrijving geopend voor tweede Calluna Games

DIEREN – Na het succes van vorig jaar krijgen de Calluna Games in Dieren dit jaar een vervolg. Op zondag 30 april is weer de sportieve tienkamp voor teams van vier tot zes personen. De inschrijving is geopend.

De Dierense Oranjevereniging probeert elk jaar weer een succesvol evenement te organiseren. Vorig jaar zijn tijdens de Kermisweek in april voor de eerste keer de Calluna Games gespeeld. Een flinke organisatie, waarbij de Oranjevereniging hulp kreeg van Winkelcentrum Dieren, Sportbedrijf Rheden en Scouting Dieren, evenals diverse verenigingen en clubs. Door gezamenlijke inspanning werd de eerste editie van de Calluna Games een succes.

De tweede editie van de Calluna Games kent hetzelfde uitgangspunt: zo veel mogelijk teams leggen een parcours af met tien spellen. Voor dit jaar zijn er hilarische spellen geregeld: een botenrace, een XXL-flipperkast, een crazy hindernisbaan, het mega-zenuwspel, verticaal levend darten en bijlwerpen. Diverse behendigheidsactiviteiten, zoals een rookcontainer en een persluchtspel, maken de tienkamp compleet. Het team dat het parcours het snelst aflegt, wint een groepsuitje voor tien personen met activiteit, diner en drankjes, ter waarde van 650 euro. Ook is dit jaar voor het eerst een mooie wisselbeker in de wacht te slepen.

Rondom het evenement is er van alles te doen voor bezoekers. Er is live-muziek, er komen kraampjes, er is eten en drinken verkrijgbaar. Voor de kinderen is er een grote doe- en speelplek ingericht. Veiligheid staat hoog in het vaandel en daarom worden alle activiteiten begeleid door studenten van ROC A12, Scouting Dieren en de Bospatrouille.

Teams kunnen zich aanmelden om mee te doen aan de Calluna Games. Vriendengroepen, sportmaatjes, clubgenoten, buurtverenigingen, vrijwilligersploegen of collega’s kunnen zich inschrijven via callunagames@gmail.com bij Cafetaria Eetcafé Kokkie, de Witte Schuur, Boekhandel Dieren, Primera Sloot of Polysport. Dit kan tot uiterlijk 24 april. Deelname kost 5 euro per persoon. Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes personen van zestien jaar of ouder. Het evenement start op zondag 30 april om 14.00 uur.