FNV belastingservice Rheden

RHEDEN – De FNV werkgroep helpt haar leden met het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen. Leden kunnen hiervoor een afspraak maken. In Rheden kan dat vanaf maandag 13 februari bij mevrouw Mennink via tel. 026 – 4953096 op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur. In Dieren kan dat tussen 14 en 17 februari bij de heer Besselink via tel. 06 – 23642670, tussen 19.00 en 21.00 uur. In Velp is aanmelden mogelijk van 1 februari tot 30 april bij de heer Noordhuis via tel. 06 – 20932835 op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur.