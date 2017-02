School mag gebouwd worden op Bremlaan

ROZENDAAL - De gemeenteraad van Rozendaal nam op 31 januari een meerderheidsbesluit over het nieuwe bestemmingsplan voor de nieuwe Dorpsschool (de fracties van R’74 en PAK stemden voor en de BGR stemde tegen). Met dit besluit is het mogelijk om op de Bremlaan een nieuwe school te bouwen en een verkeersveilige oversteek bij de Schelmseweg te realiseren. Stichting Behoud Karakter Bremheuvel stapt naar de Raad van State.

Dit besluit is niet zonder slag of stoot genomen. Op de druk bezochte raadsavond werd nog ingesproken door een bewoner van de wijk De Del. Hij gaf aan waarom de school niet op die plek moest komen. Het waren echter bezwaren die eerder al in zienswijzen waren aangekaart. Het college heeft in de zogenoemde nota van beantwoording deze zienswijzen van commentaar voorzien. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft de gemeente Rozendaal het bestemmingsplan ook op enkele details aangepast.

Ook de directeur van de Dorpsschool sprak tijdens de raadsavond in. Hij wees er op dat het huidige schoolgebouw in slechte staat is doordat er jarenlang geen groot onderhoud is geweest, dat er lekkages in het dak ontstaan, er klachten zijn over de luchtkwaliteit en het beeld ontstaat dat er voor de buitenlucht wordt gestookt. Hij drong er op aan, om in het belang van de schoolgaande kinderen, zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van de nieuwe school. Ook de fracties van R’74 en PAK drongen er bij het college op aan om, zo snel als mogelijk en verantwoord is, met de nieuwbouw te beginnen.

De grote vraag is nu wanneer er wordt begonnen met de bouw van de nieuwe school, zeker nu de Stichting Behoud Karakter Bremheuvel stapt naar de Raad van State is gestapt. Zij wil er alles aan doen de bouw van de school op de Bremheuvel tegen te houden. Een besluit over de start van de bouw van de school is een bevoegdheid van het college. Het college wil dit besluit pas nemen als de juridische, financiële en gezondheidsaspecten in kaart zijn gebracht. Zij verwachten op 28 maart de gemeenteraad over dit besluit te raadplegen.

Het college is er van overtuigd dat zij de maximale zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. Vandaar dat zij de eventuele procedure bij de Raad van State met vertrouwen tegemoet ziet. Zij rekent er dan ook op dat nu, na twaalf jaar, de nieuwbouw van de school zal worden gerealiseerd, in het belang van onze kinderen.