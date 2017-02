C1 MHC Dieren Zaalkampioen

DIEREN - De Jongens C1 van MHC Dieren zijn onlangs zaalhockeykampioen geworden. De zaalhockeycompetitie (die plaatsvindt tijdens de winterstop) kreeg afgelopen weekend een compleet andere wending. De grootste concurrenten in deze poule, Deventer en Union, lieten punten liggen èn Dieren liet zich juist van hun allerbeste kant zien. De zinderende laatste wedstrijd werd met z’n allen nauwlettend gevolgd en een luid gejuich barstte los toen bleek dat Dieren dit kampioenschap in de pocket had. Met twee punten voorsprong was dit meer dan voldoende om een terechte winnaar te zijn. Wat een topprestatie van Cedric, Gijs, Han, Hugo, Jasper, Jelle, Jurre, Paul, Ridder en Sam. En natuurlijk van topcoach Jeroen Gerritsen. Hij heeft altijd het samen hockeyen vooropgesteld aan het winnen. Papa's Pizza uit Eerbeek trakteerde het team aan het einde van deze topdag op overheerlijke pizza's in hun eigen vertrouwde clubhuis.

