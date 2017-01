Pronkzitting bij De Heiknüüters

RHEDEN - Carnavalsvereniging De Heiknüüters houdt zaterdag de jaarlijkse Pronkzitting in hun Feestburcht Ons Huis in Rheden. De zaal is open vanaf 19.30 uur en om 20.11 uur zullen Prins René de 1e met Prinses Yvonne en hun gevolg hun opwachting maken.

Tijdens deze avond vol dans, muziek, sketches en leut, zullen verschillende groeperingen uit de vereniging voor het voetlicht treden. Natuurlijk horen daar de dansgardes, De Heidebluumkes en De Madeliefjes ook bij. Tijdens de Prinsenavond in november hebben die al laten zien wat ze onder leiding van de nieuwe instructie hebben geleerd en dat zag er veelbelovend uit.

Tijdens deze avond zal ook de nieuwe Ridder in de Orde van de Rhedense Leeuw bekend worden gemaakt. Dat is iemand die zich gedurende vele jaren belangeloos heeft ingezet voor de Rhedense gemeenschap. Mensen uit alle geledingen van de Rhedense samenleving komen hiervoor in aanmerking. Nieuwsgierig wie het dit keer gaat worden? Zorg dan dat u er bij aanwezig bent.