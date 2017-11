Dwarsliggers presenteren nieuwe Hoogheden

EERBEEK – Carnavalsvereniging de Dwarsliggers houdt zaterdag 11 november haar jaarlijkse Pronkzitting. Hier wordt de nieuwe Prins van de Dwarsliggers bekend gemaakt. De Pronkzitting vindt plaats in de zaal van Residentie De Heideroos aan de Harderwijkerweg 28 in Eerbeek.

Na de bekendmaking is er vanaf 22.00 uur een gezellige feestavond met de nieuwe Hoogheden en de muzikale verzorging hiervan is in handen van een DJ. Iedereen die dit eens mee wil maken is van harte welkom. Verkleden is niet nodig. Kom gewoon eens kijken op deze gezellige feestavond die het begin is van het Eerbeekse carnavalsseizoen 2017-2018. Toegang voor niet-leden bedraagt € 9, - en de avond begint om 20.11 uur.

Zondag 12 november is vanaf 14.11 uur de Jeugdpronkzitting in Residentie De Heideroos. De presentatie van de nieuwe Jeugdhoogheden begint om 14.33 uur. Benieuwd wie het dit jaar is? Kom dan naar De Heideroos voor een gezellige middag. Verkleden is niet nodig op deze middag. De muzikale verzorging is weer in handen van de DJ en in de pauze is er voor alle kinderen een versnapering. De toegang deze middag is gratis!

Meer informatie over vereniging programma staat op: www.cvdedwarsliggers.com.