Waar een klein filmhuis groot in is

DOESBURG - U kent vast wel filmhuis Doesburg, of zoals het vroeger heette, Het Badhuis Doesburg. In het begin, toen ze inderdaad in het oude badhuis films draaiden, en later in het gebouw van de Meulenvelders. Nog steeds draait het filmhuis films maar dan in het Arsenaal, waar nu een echte bioscoopzaal is met heerlijke pluchen stoelen die schuin omhoog lopen zodat de film goed te zien is. Een echte bioscoop, maar dan kleiner en gezelliger.

De leden van de filmkeuzecommissie: Annemiek Mallee, Jan Baggerman, Mieke Bisterbosch, Monique Wasterval en Ed Deibel, gaan elke maand naar ’s Hertogenbosch naar de Verkadefabriek, waar een filmbeurs plaats vindt. Hier worden nieuw uitgekomen films vertoond, verspreid over vijf filmzalen, in drie ronden. De filmkeuzecommissie gaat daarbij uit van de eigen indruk, maar wisselt ook indrukken uit met leden van andere filmhuizen en baseert zich ook op recensies. Hier wordt de keuze gemaakt voor de films die naar Doesburg komen. Een lang niet makkelijk werk, maar gezien de keuzes in het verleden, altijd een goede keuze.

De aankondigingen van de films kunt u altijd lezen in deze krant, maar nu komt er iets extra’s: een extra lang filmweekend op 17, 18 en 19 november en dat willen ze graag op grootse wijze aankondigen. Filmhuis Doesburg vertoond de Duitse familiekroniek Heimat. “Heimat” betekent “thuisland”, maar ook “een eigen vertrouwde omgeving” en dat is wat ze de bezoekers willen bieden. Tijdens de vertoning van Heimat is er een mooi arrangement met diner in Het Arsenaal 1309.

In het verleden organiseerde het filmhuis één keer in het jaar een “Extravagantendag”. De allereerste filmdag stond in het teken van Italië en destijds werd toen het drieluik La Meglio Gioventù vertoond, met Italiaans eten. "Nu kunnen de mensen kiezen of ze wel of niet met ons eten. De mensen die een dagdeel missen kunnen in de filmfolder een samenvatting lezen, zodat ze volgende keer weer bij zijn in het verhaal. Geïnteresseerden kunnen op onze website het inschrijfformulier met prijzen vinden: filmhuis-doesburg.nl", aldus de mensen van het filmhuis.

Wat maakt Heimat zo bijzonder? "Het is één van de grootste naoorlogse Duitse films en de restauratie nam maar liefst vier jaar in beslag. De film is uit 1984, duurt 889 minuten en is van Edgar Reitz. Centraal staat de jonge Maria, die we zien opgroeien van 17-jarig meisje tot oude vrouw. Ook andere familieleden worden in deze film gevolgd in hun ontwikkeling. Tijdens het kijken word je meegevoerd door de geschiedenis van Duitsland, door de ogen van de inwoners van het fictieve dorpje Schabbach van 1919 tot 1982. Dit wordt gewoon een onvergetelijke kijkervaring", aldus de filmkeuzecommissie.



Een andere reden waarom ze de aandacht vragen voor het filmhuis, is dat ze willen laten merken dat ze de bezoekers wel degelijk een mooi filmprogramma aan kunnen bieden, ook al zijn ze niet gedigitaliseerd en niet helemaal up to date.

Het gebeurt regelmatig dat er door bezoekers gevraagd wordt: Wordt deze film straks ook bij ons in Doesburg vertoond? Met plezier kan er vaak de vraag met een “ja” geantwoord worden. "Dus wil men een gezellig avondje uit, kom dan eens naar een film kijken in deze heerlijke knusse bioscoop. Kleinschalig en persoonlijk en na afloop nog een drankje in het Arsenaal en het is een super geslaagde avond uit."

Een eerbetoon van de leden van het filmhuis is er voor Marrit Verwiel, een vaste bezoekster van het filmhuis. Helaas hebben de mensen van het filmhuis eind oktober afscheid moeten nemen van een heel dierbare en ook kritische bezoekster. Met haar scootmobiel kwam ze naar het Arsenaal, at meestal een hapje in het restaurant en ging dan vol goede moed met krukken of aan een arm met de lift naar boven, waar één van degastvrouwen haar naar haar vaste plaats begeleidde: op de middelste rij, in het midden recht voor het beeld. "Een bijzondere Doesburgse dame die van ons heenging, maar ze laat een mooi gedicht achter op de muur van de Martinikerk aan de kant van de kastanjeboom. Ze won dit jaar de gedichtenwedstrijd die de Galluskerk in Angerlo organiseerde in de week van de poëzie", aldus de filmkeuzecommissie. "We zouden heel graag nog meer mensen in ons Filmhuis zoals Marrit willen ontmoeten, die zin hebben in een avondje uit en die hun indrukken over de film in de pauze of na afloop met ons willen delen."

Foto:

Leden van de filmkeuze commissie. - foto: Hanny ten Dolle