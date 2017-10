Nieuwe bewegwijzering maatschappelijke objecten

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst gaat dit najaar aan de slag met nieuwe uniforme bewegwijzering van maatschappelijke (niet-toeristische) objecten in de gemeente, zoals begraafplaatsen, sporthallen, zwembaden en het politiebureau. De huidige borden zijn verouderd of verwijzen soms naar bestemmingen die niet meer bestaan of een andere functie hebben. Ook is de functie van bewegwijzering veranderd door digitale middelen zoals navigatiesystemen in auto’s en op telefoons. De nieuwe bewegwijzering is onderverdeeld in drie categorieën met elk een eigen kleur. De toeristische bewegwijzering (bruine borden) en de bewegwijzering van bedrijven op bedrijventerreinen (zwart-witte borden) is inmiddels klaar. De plaatsing van de blauw-witte borden voor maatschappelijke objecten is de laatste stap. Aan de hand van richtlijnen bepaalt de gemeente welke objecten in de nieuwe situatie voor bewegwijzering in aanmerking komen. Het belangrijkste criterium is dat het verkeer ter plaatse onbekend is. Beheerders en/of eigenaren van de betreffende maatschappelijk objecten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. De gemeente Bronckhorst neemt de kosten die gepaard gaan met het verwijderen en plaatsen van de borden voor haar rekening. Dit geldt ook voor het toekomstig onderhoud en vervanging.