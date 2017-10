Nootenboom sterkste bouler

DIEREN - Op het complex van Boul’Animo in Dieren werd onlangs gestreden om het kampioenschap tète á tète van de vereniging. Bij deze spelvorm van één tegen één is elke speler op zichzelf aangewezen en wordt dan ook enkel op de eigen prestaties afgerekend. Er werden vijf voorronden gespeeld. Hierbij was sprake van vele spannende partijen, vaak met een wisselend verloop en regelmatig verrassende uitslagen. Na vijf ronden bleef niemand ongeslagen. Drie spelers hadden gaandeweg slechts een keer de eer aan hun tegenstander moeten laten. Met 4 winstpartijen waren Cor Nootenboom, Theo van de Meer en Mieke Evers verzekerd van de halve finales, die werden gecompleteerd door Willy Demmink als beste volgende. Willy kon het, ondanks goed spel, niet bolwerken tegen Cor. In de andere halve finale kroop Theo van de Meer door het oog van de naald tegen Mieke Evers, die een 12-10 voorsprong uiteindelijk in een 12-13 nederlaag moest berusten. In de finale nam Theo aanvankelijk de leiding, maar Cor trok uiteindelijk duidelijk aan het langste eind en won met 13-4. Ondanks zijn handicap van een onlangs geopereerde en krachteloze hand, of wie weet wel dankzij, mag hij zich een jaar lang de beste individuele bouler bij Boul’Animo noemen.