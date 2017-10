Kinderboekenweek Hummelo

HUMMELO - Afgelopen woensdag werd op Basisschool de Woordhof in Hummelo de Kinderboekenweek geopend. Het thema van deze week is Griezelen. De kinderen mochten naar binnen lopen door een poort van spoken. Ook verder in de school spookte het. Alle kinderen hadden zich verzameld in de aula. Waar door burgemeester Marianne Besselink, een spannend verhaal werd voor gelezen. De kinderen zaten vol aandacht te luisteren naar het verhaal. De leerlingen van de Woordhof waren toen ‘klaar gestoomd’ voor een week lang griezelen. Als bedankje kreeg de burgemeester een pompoen aangeboden van de jongste ondernemer van Hummelo: Daan Smeitink. Het was een geslaagd begin van de Kinderboekenweek.