Feestelijke start bouw Dorpsschool

ROZENDAAL - De bouw van de nieuwe Dorpsschool in Rozendaal is maandagochtend 9 oktober feestelijk gestart. Met confettislingers en een groot applaus onthulden de leerlingen Kick, Mees en Mads het bouwbord op de Bremheuvel, samen met de wethouders Anton Logemann en George van Gorkum, en bestuurder Hannelore Bruggeman van Scholengroep Veluwezoom. Naar verwachting is de nieuwe school in het najaar van 2018 klaar, inclusief gymzaal, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Na de onthulling van het bouwbord vormden alle leerlingen van het nieuwe schoolgebouw en hun leerkrachten een levende contour van hun toekomstige school langs de uitgezette piketpaaltjes. Over een jaar staan de kinderen hier weer te zwaaien en te juichen, want dan openen ze hun nieuwe school. “We hebben lang op dit mooie moment gewacht en ik ben blij dat het zover is”, zei wethouder Anton Logemann. “Rozendaal verdient een goede school. Het is het kloppende hart van ons dorp. Nu al zorgt de nieuwe school voor aanwas van jonge gezinnen. Dat houdt Rozendaal levendig en vitaal.”

Naast primair onderwijs biedt het nieuwe gebouw straks ook onderdak aan een peuterspeelzaal, de buitenschoolse en kinderdagopvang van Puck & Co en een gymzaal. Alles op één locatie. Een lang gekoesterde wens van het schoolbestuur en de gemeente gaat daarmee in vervulling. De huidige locatie aan de Steenhoek kampt met ruimtegebrek, is in slechte staat en biedt weinig mogelijkheden voor 21e eeuws onderwijs.

Duurzaam is de nieuwe school zeker. Bijna energieneutraal zelfs (label A++++), mede door een dak vol zonnepanelen. Het moderne ontwerp is gemaakt door Arie Blokland van GAJ-VBW Architecten in Arnhem. Hij hield in zijn opzet van de school rekening met de wensen van de leerlingen die twee jaar geleden al hun wensen uitwerkten. Aannemer van de nieuwbouw is Bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo. Die kreeg na een openbare aanbesteding de opdracht gegund vanwege een goede prijs-kwaliteitsverhouding, een duurzaamheidsprestatiecijfer van gemiddeld 9 (7 was gevraagd) en een heel goed energieprestatiecijfer.

De gemeente Rozendaal en Scholengroep Veluwezoom zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de nieuwe Dorpsschool Rozendaal. Als ‘bouwheer’ heeft de gemeente Rozendaal onlangs opdracht gegeven voor de bouw van de school, nadat de voorzieningenrechter van de Raad van State een voorlopige voorziening had uitgesproken. De gemeente is ervan overtuigd dat zij een zorgvuldige procedure heeft gevolgd en dat de beoordeling van de Raad van State geen obstakels oplevert. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt uitsluitsel daarover verwacht. - Foto Ivo Hutten.