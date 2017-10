De Finalisten bij Art Gallery 0-68 voor de 0-68 Award

VELP - Op 10 december om 15.00 uur opent Art Gallery O-68 in Velp de tentoonstelling De Finalisten met werk van de drie finalisten van de tweede O-68 AWARD voor Beeldend Kunstenaars. Tijdens de opening van de expositie door Mirjam Westen, conservator Museum Arnhem, wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 14 januari. Tijdens de expositie is de galerie geopend van donderdag tot en met zondag van 15.00 tot 17.00 uur en op afspraak. De galerie is gesloten van 23 december tot en met 3 januari.

De O-68 Award voor Beeldend Kunstenaars is een grensoverschrijdend initiatief van Galeriehoudster Anne Mie Emons van Art Gallery O-68 in Velp. Met de prijs wil zij de ontwikkeling van de hedendaagse kunst stimuleren. Bovendien wil zij beroepskunstenaars ondersteunen in een periode waarin voor velen een kantelpunt in de carrière plaatsvindt.

Beeldend kunstenaars die tussen zeven en veertien jaar geleden afstudeerden konden meedingen naar de prijs op voorwaarde dat zij geboren zijn, studeerden, wonen of werken in de Nederlandse provincies grenzend aan Duitsland of België, in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen, of in Vlaanderen. Aan de deelnemende kunstenaars werd gevraagd werk in te zenden en een plan te maken voor de aanwending van de prijs ten behoeve van de verdere professionalisering van hun beroepspraktijk. De winnaar van de prijs ontvangt een bedrag van 10.000 euro. De andere twee finalisten elk 1000 euro.

De vakjury voor de O-68 Award 2017 bestaat uit Hermine De Groeve, galerie De Buck, Gent, België, Marcel Doorduin, docent ArtEZ, Arnhem, Klaus Ebbers, galerie Ebbers, Kranenburg, Duitsland en Coen Vernooij, beeldend kunstenaar, Nijmegen.

De jury koos de volgende kunstenaars als finalisten voor de O-68 Award 2017: Elise Eeraerts, Antwerpen, Wieteke Heldens, Den Haag en Karen Vermeren, Gent.

Elise Eeraerts (1986) maakt monumentale, abstracte sculpturen en doet ingrepen in de ruimte die vaak een fysieke impact hebben, maar ze creëert ook kleine objecten met heel specifieke geometrische vormen en video's.

Wieteke Heldens (1982) studeerde in 2007 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten in Den Haag. Het werk van Wieteke Heldens gaat over getallen en over kleur, maar voornamelijk over het tellen en het mengen van kleuren, al dan niet op het doek. Het is een metafoor voor meerdere meningen. Zij wil iets van meerdere kanten zien, maar schildert toch op het platte vlak. De beperking van het platte vlak noopt tot verdieping en betekenis.

Karen Vermeren (1982) laat zich graag inspireren door de manier waarop fysieke veranderingen in haar omgeving zich voordoen onder invloed van de tijd. Hierbij hanteert zij het geologische landschap als basis, in de eerste plaats vanuit haar fascinatie voor de kracht van platentektoniek. In de aardkorst verschuiven tektonische platen enkele centimeters per jaar: ze duwen en ze trekken. Deze kennis vormt de basis voor een poëtische herkenbaarheid en tegelijk maakt het ook een metaforische benadering mogelijk.