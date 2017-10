Music4Kids HOB

BRUMMEN - Harmonie Orkest Brummen start weer met een cursus Music4Kids voor kinderen uit groep drie, vier en vijf die willen ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. In tien lessen maken de kinderen kennis met muziek in het algemeen en het harmonieorkest in het bijzonder. Tijdens de lessen komen onder andere muzikanten uit het orkest iets vertellen over hun instrument, ze laten wat horen en de kinderen mogen zelf ook op het instrument proberen te blazen. Op 21 januari wordt de cursus afgesloten met een concert. Daarin laten de kinderen horen en zien waar ze in de lessen zoal mee bezig zijn geweest. De cursus wordt gegeven door Tessa Valstar. Music4Kids wordt gehouden op de vrijdagmiddag (start op vrijdag 27 oktober) van 15.30 tot 16.30 uur in gebouw de Harmonie in Brummen. De kosten voor de hele cursus zijn 65 euro.

opleidingen@harmonieorkestbrummen.nl

Tel. 06 - 10963616