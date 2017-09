Na een eeuw is Middelhovenfonds nog steeds nodig

DIEREN - Dit jaar viert het Middelhovenfonds het eeuwfeest. Dit fonds dat steun biedt aan inwoners uit Dieren, Spankeren en Laag-Soeren, die als gevolg van een advies van hun huisarts of specialist uitgaven moeten doen, die ze zelf niet kunnen betalen. Het fonds kan hen dan financieel helpen. Dat was in 1917 broodnodig, maar blijkt ook een eeuw later nog steeds relevant.

Het Middelhovenfonds werd opgericht in 1917. Het kapitaal bestond uit de nalatenschap van Derk Willem Middelhoven (1833, Doesburg). Die werkte als ontvanger van directe belastingen in Horst, Rijssen, Bemmel en vanaf 1888 in Dieren. Middelhoven leefde een sober en bescheiden bestaan en beschikte, zeker voor die tijd, over een groot vermogen. Nadat hij op 5 oktober 1916 overleed en in Dieren werd begraven, werd zijn testament openbaar.

Het grootste deel van zijn aanzienlijke nalatenschap moest worden aangewend voor een fonds dat moet worden gebruikt om '…zoveel mogelijk hulp te verlenen aan on- en minvermogende inwoners van Dieren, onverschillig van welke godsdienstige gezindheid deze ook mogen zijn, ingeval van ziekte, ongeval of ouderdom.' Het fonds was ook enkel bedoeld voor de mensen in zijn directe omgeving. Voor hem betekende dat mensen die woonden in Dieren, Laag-Soeren of Spankeren. En dat is anno 2017 nog zo, met als extra bepaling dat diegene tenminste één jaar en zes maanden in één van de drie dorpen moet wonen.

In het verleden was het Middelhovenfonds betrokken bij enkele grotere projecten, zoals het ziekenhuis van Dieren en het wijkgebouw, maar de laatste decennia wordt vooral kleinschalige en directe steun verleend. In 2016 werd op die wijze nog zo'n 5000 euro uitgekeerd van het vermogen dat nog zo'n 3,5 ton groot is. "We komen een keer in de twee maanden bij elkaar", legt voorzitter Bertus Schoenmakers uit. En secretaris Jan van Lenthe voegt toe: "Het bestuur bestaat in totaal uit negen mensen. Onder meer twee artsen en een tandarts hebben ook zitting in het bestuur. De formulieren voor een aanvraag worden ook door de artsen en tandartsen verstrekt en ingediend.

Iedere twee maanden behandelt het bestuur gemiddeld vijf a zes aanvragen. Maar vaker nog besluit het dagelijks bestuur op voordracht van de artsen direct en snel uit te keren en dat besluit later in de vergadering voor te leggen. "Als je direct een voorziening nodig hebt op medische gronden, kun je moeilijk wachten tot het bestuur over misschien zes, zeven weken vergadert en besluit", legt de voorzitter uit. De overeenkomst in die aanvragen? "We steunen in ieder geval de aanvragen van mensen die tot maximaal 120 procent van bijstandsniveau als inkomen hebben. Maar ook mensen die in principe meer inkomen hebben, maar door tegenslag een bepaalde voorziening niet kunnen betalen, proberen we te helpen", aldus Schoenmakers. "Maar we geven nooit cash geld. Mensen die krap zitten moet je geen bedrag uitkeren. Wij betalen rechtstreeks aan de leverancier van het hulpmiddel, dienst of voorziening waarvoor steun is gevraagd."

Van Lenthe: "We hadden verwacht dan de veranderingen van het ziektekostenbestel zou leiden tot veel meer aanvragen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Aanvullende verzekeringen maken veel mogelijk, zo blijkt. Tot het jaar 2000 was de jaarlijkse uitkering zo'n dertienduizend gulden, vorig jaar zoals gezegd zo'n vijfduizend euro. Dat is omgerekend zelfs nog iets minder."

Toch is het bestuur er van overtuigd dat het Middelhovenfonds nog steeds van waarde is voor mensen die het moeilijk hebben bij aanschaf van voorzieningen. "We merken dat het fonds eigenlijk te weinig bekend is. Vandaar dat we dit eeuwfeest ook aangrijpen om de publiciteit te zoeken. Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om mensen op de mogelijkheden van het fonds te wijzen. Om het jongeren makkelijker te maken, is er nu ook een website", aldus de bestuurders.

www.middelhovenfonds.nl

Derk Willem Middelhoven, die na zijn dood met zijn vermogen een fonds in het leven liet roepen.