BRUMMEN – Zwemmers kunnen van 14 tot en met 18 augustus in Rhienderoord Zwem & SportPlezier in Brummen meedoen aan de Zwem4Daagse. Een sportieve, maar ook vooral gezellige activiteit om samen met vrienden, familie of klasgenoten te ondernemen.

Deelnemers zwemmen vier dagen een afstand van 250, 500 of 1000 meter per dag. Na vier dagen zwemmen worden zij beloond met een mooie medaille. Het is mogelijk om een dag rust te nemen, aangezien er vijf dagen kan worden gezwommen.

Naast het zwemmen zijn er allerlei leuke activiteiten. Duikschool Divers geeft een demonstratie, donderdag is het dolle donderdag en kan iedereen verkleed komen zwemmen. Vrijdag wordt de week afgesloten met een disco, blijft het bad een uur langer open en worden speelmaterialen tevoorschijn gehaald.

Inschrijven voor de Zwem4daagse in Brummen kan via de landelijke site, www.zwem4daagse.nl. Er wordt dagelijks gezwommen van 17.30 tot 19.30 uur. De kosten bedragen 8 euro.

www.rhienderoord.nl