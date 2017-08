Concert Pelgrim Brass in de kerk van Rozendaal

ROZENDAAL - Begin augustus barst traditiegetrouw de NJO Muziekzomer los, met een keur van concerten door veelbelovende jonge musici op prachtige locaties in Gelderland. In de kerk van Rozendaal treedt op dinsdag 15 augustus het kwintet Pelgrim Brass op.

De vijf jonge koperblazers van Pelgrim Brass vonden elkaar in de historische wijk Delfshaven in Rotterdam, waar het ensemble in 2013 werd opgericht. Bij deze mannen stroomt koper door het bloed. Ze begonnen allemaal op zeer jonge leeftijd met het spelen van een koperinstrument en zijn daar sindsdien nooit meer mee gestopt. Nu zij hun conservatoriumstudies hebben afgerond, timmert Pelgrim Brass hard aan de weg als professioneel koperkwintet.

Met een ongekende passie voor het ontwikkelen van eigen programma’s is Pelgrim Brass aan de slag gegaan en presenteren de musici deze Muziekzomer met trots de première van The Pelgrim’s Taste. Een samengesteld menu dat recepten uit de renaissance bevat, maar ook kruidige en experimentele gerechten. De ontwikkeling op het gebied van zowel koken als muziek heeft in de loop der tijd niet stilgestaan; u hoort de eenvoud van vroeger terug in het programma van deze koperblazers, maar ook vernieuwende werken die al uw zintuigen zullen prikkelen. Heeft u ooit gehoord van een ‘Debussy uit de oven’ of ‘Surf & Turf van Rimsky-Korsakov & Ravel’? Of zat u toch meer aan iets lichts te denken zoals een ‘Beatles-soep’ of als lunch een ‘Croque de la Frontera’? Pelgrim Brass serveert tijdens de Muziekzomer een uitgebalanceerd programma waarbij u als bezoeker zult opgaan in de kunsten van deze cuisinier musiciens.

Bas Duister – trompet

Ferdi Seelbach - trompet

Harry Stens - hoorn

Alejandro Luque Belmonte - trombone

Rommert Groenhof - tuba

Dinsdag 15 augustus - aanvang 20:00 uur; prijzen € 16,50 / jongeren t/m 30 jaar € 11. Kaarten en verdere informatie, ook over de andere concerten: www.muziekzomer.nl.