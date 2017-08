Petitie kap bomen langs kanaal

BRUMMEN – Locoburgemeester Eef van Ooijen nam dinsdag in het gemeentehuis in Brummen een petitie in ontvangst van de Werkgroep Bomenbelang Brummen, overhandigd door Theo Heijermans en Sylvia Waterham. In de petitie, die door 645 personen is ondertekend, vraagt de werkgroep de plannen voor bomenkap langs het Apeldoorns Kanaal te herzien.

De Gemeente Brummen wil 48 monumentale eiken kappen langs het Apeldoorns kanaal, tussen de Kanaalweg en de Boerenstraat. Deze Amerikaanse eiken zijn 150 jaar geleden geplant tijdens de aanleg van het kanaal. Landschappelijk gezien zijn deze bomen van grote waarde.

Om de boomstructuur voor de toekomst duurzaam in stand te houden, wil Brummen investeren in de aanplant van 117 nieuwe bomen. Zo kunnen ook de toekomstige generaties genieten van dit groene lint. Om een nieuwe laan met mooie rechte bomen te krijgen wordt het tracé in een stuk vervangen, zodat de bomen samen opgroeien naar het licht. Dat betekent dat ook de achttien bomen die nog redelijk tot goed zijn moeten wijken voor de jonge laan van 117 bomen. Verantwoordelijk wethouder Luuk Tuiten: “De gemeente begrijpt dat mensen moeite hebben met de kap van deze oude bomen. Een boom plant je niet alleen voor jezelf, maar met name voor de toekomstige generaties. Net als 150 jaar geleden. Over tien jaar is er alweer een duidelijk beeld van een mooie jonge laan.”

De werkgroep vindt dat er geen goede reden is opgegeven voor de kap van de bomen en vraagt in de petitie om een second opinion. Zijn de bomen wel echt ziek en daarmee gevaarlijk? Daarnaast vraagt de werkgroep of de gemeente de bevolking meer wil betrekken bij het proces. “Het liefst zijn wij een inspraakprocedure. Dan is er weer rust, want er is nu onrust. Daarom hopen wij dat de gemeente de koers wijzigt”, aldus Heijermans.

Eef van Ooijen: “Het is een belangrijk signaal wanneer zoveel mensen opkomen voor één van de kernkwaliteiten van onze gemeente, onze groene omgeving. Zodra het college weer voltallig is gaan we de strekking van de petitie bespreken. Het gemeentebestuur heeft begrip voor de gevoelens die er over de kap van deze bomen leven. Het moment van vervangen van een laan is altijd een lastig keuze. Het zijn tenslotte markante bomen van 150 jaar oud. Zo’n beslissing is gebaseerd op meerdere afwegingen. Veel van de bomen zijn al aan het afsterven. Doordat de bomen langs een zeer drukke weg staan is het veiligheidsrisico groot. Daarnaast zijn de onderhoudskosten van deze bomen de afgelopen jaren al sterk toegenomen. Vanwege deze toenemende veiligheidsrisico’s worden de bomen al langere tijd jaarlijks gecontroleerd.” - Foto Lotte Bienias.