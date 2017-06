Nieuwe expositie Zicht op het Oosten in de Galluskerk

ANGERLO – In de Galluskerk in Angerlo is een nieuwe expositie te zien met schilderijen en keramiek van Tatjana Urbanc uit Doesburg. De expositie is te zien van 18 juni tot en met 16 juli, elke zondag van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Tanja Urbanc, geboren in Amersfoort in 1944, heeft schilderlessen gevolgd bij Ad van de Brink, kunstschilder en beeldhouder in Doesburg en Marjan Merk, kunstschilder in Hummelo. Keramieklessen heeft ze gevolgd bij Gerda Drenth, keramiste in Doesburg. Ze heeft van 1958 tot 1966 in Zuid-Afrika en van 1968 tot 1975 in Suriname gewoond. Haar Oost-Europese roots, alsmede de vele colleges Oost-Europese cultuur en kunstgeschiedenis die zij volgde en de vele reizen naar Oost-Europa waren en zijn de inspiratie voor zowel haar schilderijen als haar keramiek. De vele reizen brachten haar naar Petersburg, Moskou, Istanbul, Capadocië, Kroatië, Slovenië en Griekenland. De titel van haar expositie is dan ook: Zicht op het Oosten. Afgezien van enkele fijnschilderwerken, zoals de bloemenvaasjes, die ze tijdens de leertijd bij Marjan Merk heeft gemaakt, vertonen de overige schilderijen haar eigen stijl, waarbij ze zich duidelijk losgemaakt heeft van haar leermeesters.

Wat haar keramiek betreft zijn de kleuren vaak veel subtieler vanwege de keuze van de glazuren. De vormen die zich aandienen zijn architectonisch getint en kenmerken zich door variatie in vorm en kleur, zodat we bij Tatjana Urbanc kunnen spreken van een tegenhanger van haar schilderkunst. Bij de ene overheerst de kleur, bij de ander de vorm, maar beide elementen spelen een belangrijke rol in de twee disciplines zoals zij ze beoefent.