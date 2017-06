Competitiedag bij Le Pionnier

BRUMMEN - Jeu de boulesvereniging Le Pionnier in Brummen was onlangs gastheer van de tweede zomercompetitiedag van het NJBB district Oost. 43 Teams kwamen naar Brummen om te spelen in de triplette competitie. Deze werd gespeeld in deeerste klasse met veertien teams, in de tweede klasse A met vijftien teams en de tweede klasse B met veertien teams. Om 10.00 uur begonnen de eerste partijen in de warme zon en om 18.00 uur waren de laatste klaar. Er werd fanatiek gestreden om zoveel mogelijk punten te vergaren.

